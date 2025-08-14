Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı 2025'in Temmuz ayında artış kaydetti

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 8.073 mt’dan 9.338 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, 5.001 mt’u 26.597$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 7.214 mt, Avrupa’ya 28.013/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.565 mt, ABD’ye 25.715$/mt FOB’dan yapılan ihracat 471 mt ve Güney Afrika’ya 27.712$/mt FOB’dan yapılan ihracat 88 mt seviyelerinde kaydedildi.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.316$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 7.199 mt ve CMOC’nin 26.316$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.539 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 24.650$/mt FOB’dan 600 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2025’in ilk yedi ayında ortalama 26.668$/mt FOB’dan 55.500 mt ferroniyobyum ihraç ederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 25.658$/mt FOB’dan 52.660 mt ihraç etmişti.