 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı 2025'in Temmuz ayında artış kaydetti

Perşembe, 14 Ağustos 2025 10:53:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 8.073 mt’dan 9.338 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, 5.001 mt’u 26.597$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 7.214 mt, Avrupa’ya 28.013/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.565 mt, ABD’ye 25.715$/mt FOB’dan yapılan ihracat 471 mt ve Güney Afrika’ya 27.712$/mt FOB’dan yapılan ihracat 88 mt seviyelerinde kaydedildi.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.316$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 7.199 mt ve CMOC’nin 26.316$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.539 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 24.650$/mt FOB’dan 600 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2025’in ilk yedi ayında ortalama 26.668$/mt FOB’dan 55.500 mt ferroniyobyum ihraç ederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 25.658$/mt FOB’dan 52.660 mt ihraç etmişti.


Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Brazil güvenlik önlemlerinin ardından Serra Azul atık barajını devre dışı bırakma çalışmalarına başladı

14 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in ilk yarısında %11,3 geriledi

14 Ağu | Çelik Haberler

Samarco’nun adli yeniden yapılandırma süreci tamamlandı

14 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ağustos 2025

14 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

KIOCL Limited 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde net zarar açıkladı

14 Ağu | Çelik Haberler

China Shenhua Energy'nin kömür satışları 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde %10,1 azaldı

14 Ağu | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Ağustos 2025

13 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferrosilikon fiyatları - 33. Hafta, 2025

13 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferromanganez fiyatları - 33. Hafta, 2025

13 Ağu | Hurda ve Hammadde

Avustralyalı Cyclone Metals Iron Bear maden projesinin taslak çalışmasını tamamladı

13 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis