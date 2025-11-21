Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı 2025’in Ekim ayında hafifçe yükseldi

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 8.421 mt’dan 8.531 mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda, Asya’ya yapılan ihracat 4.511 mt’u 27.264$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere 6.434 mt, ABD’ye 26.640/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.167 mt, Avrupa’ya 28.563$/mt FOB’dan yapılan ihracat 873 mt, Meksika’ya 25.790$/mt FOB’dan yapılan ihracat 40 mt ve Arjantin’e 32.336$/mt FOB’dan yapılan ihracat 17 mt seviyelerinde kaydedildi.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.161$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 6.806 mt ve CMOC’nin 27.853$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.340 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 25.862$/mt FOB’dan 385 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2025’in ilk on ayında 80.147 mt ferroniyobyum ihraç ederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 75.015 mt malzeme ihraç etmişti.