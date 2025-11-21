 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı 2025’in Ekim ayında hafifçe yükseldi

Cuma, 21 Kasım 2025 09:57:39 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 8.421 mt’dan 8.531 mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda, Asya’ya yapılan ihracat 4.511 mt’u 27.264$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere 6.434 mt, ABD’ye 26.640/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.167 mt, Avrupa’ya 28.563$/mt FOB’dan yapılan ihracat 873 mt, Meksika’ya 25.790$/mt FOB’dan yapılan ihracat 40 mt ve Arjantin’e 32.336$/mt FOB’dan yapılan ihracat 17 mt seviyelerinde kaydedildi.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.161$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 6.806 mt ve CMOC’nin 27.853$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.340 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 25.862$/mt FOB’dan 385 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2025’in ilk on ayında 80.147 mt ferroniyobyum ihraç ederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 75.015 mt malzeme ihraç etmişti.


Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Dünya ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %5,9 azaldı

21 Kas | Çelik Haberler

ABD’de Aralık ayı hurda fiyatlarının çoğunlukla yatay seyretmesi beklense de artış ihtimali güçleniyor

21 Kas | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları toparlanma gösteriyor, alıcı direnci ve güçlü yerel satışlar ticareti sınırlıyor

21 Kas | Hurda ve Hammadde

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %2,7 düşüş kaydetti

21 Kas | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 47. Hafta, 2025

20 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları hafifçe arttı, görünüm olumlu

20 Kas | Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları yeni yıla dair kaygılar nedeniyle yatay seyretti

20 Kas | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarını artırdı, dolar bazlı fiyatlar geriledi

20 Kas | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları Hindistan’dan talep beklentisiyle yatay, Çin’de düşüş görüldü

20 Kas | Hurda ve Hammadde

Almanya yerel hurda piyasası genel olarak yatay, bazı bölgelerde hafif yukarı yönlü düzeltmeler görüldü

20 Kas | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis