Brezilyalı madencilik şirketleri barajları faaliyetten çıkarmak için 2,2 milyar $ harcayacak

Çarşamba, 04 Kasım 2020 11:59:25 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madencilik ve demir cevheri şirketlerinin, barajları faaliyetten çıkarmak için 2024 yılına kadar 2,2 milyar $ harcama yapmaları gerekecek. Brezilya Madencilik Enstitüsü IBRAM, Mariana ve Brumadinho’daki faciaların ardından getirilen düzenlemeler nedeniyle barajların faaliyetten çıkarılması için toplamda yapılacak yatırımın, madencilik sektörünün 2024 yılına kadar toplam sermaye masrafı olan 37,2 milyar $’ın yaklaşık %6’sını oluşturabileceğini öngörüyor.

IBRAM’ın Sürdürülebilirlik ve Düzenleme Yöneticisi Julio Nery, haber yayın organı O Tempo’ya, Minas Gerais eyaletindeki sıkı düzenlemelerin, madencilik şirketlerinin yatırımlarını artırmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Minas Gerais eyaletindeki madencilik ve demir cevheri şirketleri, 25 Şubat 2020 tarihine kadar Brumadinho gibi yukarı akış yönlü tüm barajlarını faaliyetten çıkarmak zorunda. Brezilyalı madencilik kuruluşu ANM, 15 Ağustos’tan itibaren yukarı akış yönlü baraj yapılmasını yasakladı.

O Tempo’ya göre, Vale’ye ve Gerdau ile Usiminas gibi birçok çelik şirketine ev sahipliği yapan Minas Gerais eyaletinde, faaliyetten çıkarılması gereken yaklaşık 53 adet baraj mevcut.