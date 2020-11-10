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Brezilyalı ANM barajları gözetlemek için onaylanan hükümet fonunun yalnızca %40’ını kullanabildi

Salı, 10 Kasım 2020 12:20:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madencilik regülatörü ANM, yakın zaman önce gerçekleşen Vale’yle bağlantılı Mariana ve Brumadinho facialarına rağmen, barajları gözetlemek için hükümet fonunun yalnızca %40’ını kullanıyor.

Yapılan bir habere göre, ANM 2016 yılı ile 2020 yılının Ekim ayı arasında, barajları gözetlemek için onaylanan toplam 63 milyon BRL (11,7 milyon $) değerindeki bütçenin sadece 25 milyon BRL (4,6 milyon $) kadarını kullanabildi. Öte yandan, ANM’ye verilen 2020 yılı bütçesinin %31’i kesilebilir.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, 2020 yılı için azaltılan bütçe, ANM’in madencilik sektörünü düzenleme çabalarına zarar verebilir.

ANM’in Yöneticisi Victor Hugo Froner Bicca, Eylül ayının başında Ekonomi Bakanlığı’na, ANM’in görevini yerine getirmekte zorlandığını belirten bir dosya gönderdi. Bicca, ANM’in bir regülatör olarak görevini düzgün bir şekilde yerine getirebilmesi için en az 155 milyon BRL (28,7 milyon $) bütçeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Söz konusu habere göre, eğer ANM regülatör görevlerini uygulayabilseydi, vergiler ve gelirlerden 7 milyar BRL (1,2 milyar $) elde edebilirdi.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  madencilik  |  benzer haberler »


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