Brezilya’da ekonomik güven endeksi 2025’in Ekim ayında yükseldi

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan araştırmanın verilerine göre ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Ekim ayında aylık 1 puan artışla 47,2 puan seviyesinde kaydedildi.

CNI, ülkede hem güncel hem de geleceğe dair koşullar iyileştiği için karamsarlığın azaldığını ifade etti.

Sanayicilerin Brezilya ekonomisine ilişkin güven endeksi 1,5 puan artışla 41 puan olurken, kendi sektörlerine karşı duydukları güven endeksi 0,5 puan artışla 53,2 puana çıktı.