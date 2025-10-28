 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’da...

Brezilya’da ekonomik güven endeksi 2025’in Ekim ayında yükseldi

Salı, 28 Ekim 2025 09:48:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan araştırmanın verilerine göre ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Ekim ayında aylık 1 puan artışla 47,2 puan seviyesinde kaydedildi.

CNI, ülkede hem güncel hem de geleceğe dair koşullar iyileştiği için karamsarlığın azaldığını ifade etti.

Sanayicilerin Brezilya ekonomisine ilişkin güven endeksi 1,5 puan artışla 41 puan olurken, kendi sektörlerine karşı duydukları güven endeksi 0,5 puan artışla 53,2 puana çıktı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları gevşedi

28 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat hafif artış gösterdi

28 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilyalı pik demir ihracatçıları daha fazla indirim yapmak istemiyor, görünüm nispeten yatay

27 Eki | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları son dört haftada yükseldi

24 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

CSN, Usiminas’taki hisselerini satmayı reddettiği için para cezasına çarptırıldı

24 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın yassı mamul satışları 2025’in Eylül ayında arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat değişiklik göstermedi

22 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın nihai mamul ithalatı 2025’in Eylül ayında hafifçe düşerken, ihracatı yükseldi

21 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda gevşedi

21 Eki | Hurda ve Hammadde

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,2 geriledi

20 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis