 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın en büyük galvanizli sac tesisi Ocak’ta devreye alınacak

Pazartesi, 05 Ocak 2026 10:04:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Çelik teknolojileri geliştiricisi Projeart bu ay içinde Fortaleza’da bulunan galvanizli sac tesisini devreye alacağını açıkladı.

Yaklaşık 10 milyon $ yatırım yapılan tesiste 15 küp metrelik bir galvanizli sac tankı bulunuyor.

Şirket Brezilya’nın kuzey ve kuzeydoğu bölgelerindeki çoğu galvanizleme servisinin ülkenin farklı bölgelerinden sağlandığını, bu nedenle navlun, yüksek teslimat süreleri ve lojistik riskler gibi birçok olumsuz faktörden etkilendiğini ifade etti. Yeni tesisin maliyetleri düşürmesi ve büyük ölçekli projelerde sürdürülebilirlik sağlaması amaçlanıyor.

Bununla birlikte tesisin Fortaleza ve Pecem limanlarına yakınlığı sayesinde ihracat yapma olanağının da bulunduğu söylendi.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 1. Hafta, 2026

02 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, ticaret halen durgun

02 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %3,8 azaldı

26 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 52. Hafta, 2025

25 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac teklifleri nispeten güçlü iç piyasa nedeniyle değişmedi

25 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yıl sonu etkisiyle yatay, Orta Doğu’dan düşük seviyeli karşı teklifler ...

25 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Masteel’in 6 No’lu galvanizli sac hattında sıcak yükleme testi tamamlandı

23 Ara | Çelik Haberler

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları Noel tatili öncesinde yükseldi, hurdaya yönelik beklentiler piyasayı destekliyor

22 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %1,2 düştü

22 Ara | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, Orta Doğu’daki indirimli bağlantılar ticareti canlı tutuyor

19 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Galvanizli Dilinmiş Rulo Sac
Kalınlık:  0,5 - 5 mm
Genişlik:  50 - 1.500 mm
Rulo:   R
ACT DEMİR ÇELİK MAKİNA
Teklifi Gör
Galvanizli Boy Kesme Sac
Kalınlık:  0,5 - 5 mm
Genişlik:  1.000 - 2.500 mm
Boy:  1.000 - 3.000 mm
ACT DEMİR ÇELİK MAKİNA
Teklifi Gör
Sıcak Daldırma Galv. Rulo
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MIPAR METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis