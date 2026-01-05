Brezilya’nın en büyük galvanizli sac tesisi Ocak’ta devreye alınacak

Çelik teknolojileri geliştiricisi Projeart bu ay içinde Fortaleza’da bulunan galvanizli sac tesisini devreye alacağını açıkladı.

Yaklaşık 10 milyon $ yatırım yapılan tesiste 15 küp metrelik bir galvanizli sac tankı bulunuyor.

Şirket Brezilya’nın kuzey ve kuzeydoğu bölgelerindeki çoğu galvanizleme servisinin ülkenin farklı bölgelerinden sağlandığını, bu nedenle navlun, yüksek teslimat süreleri ve lojistik riskler gibi birçok olumsuz faktörden etkilendiğini ifade etti. Yeni tesisin maliyetleri düşürmesi ve büyük ölçekli projelerde sürdürülebilirlik sağlaması amaçlanıyor.

Bununla birlikte tesisin Fortaleza ve Pecem limanlarına yakınlığı sayesinde ihracat yapma olanağının da bulunduğu söylendi.