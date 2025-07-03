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Brezilya üç ülkeden ithal sıcak haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping soruşturması başlattı

Perşembe, 03 Temmuz 2025 14:29:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilya’nın resmi gazetesinde yayımlanan açıklamaya göre hükümet Çin, Hindistan ve Endonezya'dan ithal sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerine antidamping soruşturması başlattı.

Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaki dönemi kapsayacak soruşturma, Brezilyalı üretici Aperam Inox America do Sul SA tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Brezilya Dış Ticaret Kurumu tarafından yapılan ön çalışmalarda dampingli ithalatın iç piyasaya zarar verdiği tespit edildi. 

Kalınlığı 2-50,8 mm arasında olan ürünler 7219.11.00, 7219.12.00, 7219.13.00, 7219.14.00, 7219.21.00, 7219.22.00, 7219.23.00, 7219.24.00, 7220.11.00, 7220.12.20 ve 7220.12.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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