Brezilya-Çin arasındaki navlunun artması nedeniyle Brezilya'da bir üretici daha cevher üretimini azaltıyor

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), bağlı kuruluşu CSN Mineração S.A.'nın zorlaşan piyasa koşulları ve artan navlun maliyetleri nedeniyle Minas Gerais eyaletinde bulunan Pires kompleksindeki kuru işleme tesisinde düşük tenörlü demir cevheri üretimini geçici olarak azalttığını açıkladı.

Bu ayın başında demir cevheri üreticileri Mineração Usiminas ve Itaminas da benzer açıklamalar yaparak madencilik faaliyetlerini azaltmalarını Brezilya-Çin demir cevheri navlunlarındaki artışa bağlamıştı. Brezilya-Çin demir cevheri taşımacılığında referans kabul edilen Tubarão-Qingdao navlunu, ağırlıklı olarak Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen gemi yakıtı maliyetleri nedeniyle 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %75,2 artışla bugün 43$/mt seviyesinde yer alıyor.

Şirket, piyasa koşullarının bu tür cevher için daha yüksek kâr marjları sağlaması halinde üretimin önemli bir olumsuz etki olmaksızın herhangi bir zamanda önceki seviyesine getirilebileceğini belirtti.

Söz konusu geçici azaltımın üretim tonajına etkisi ve önümüzdeki aylarda üçüncü taraflardan yapılan alımların azalacağı beklentisi doğrultusunda şirket, daha önce açıkladığı öngörülerini şu şekilde revize etti:

2026 yılı için üretim hacmi ve üçüncü taraflardan yapılacak cevher alımlarına ilişkin toplam öngörü 45-47 milyon mt aralığından 39-41 milyon mt aralığına düşürüldü.

2026 yılı C1 nakit maliyet öngörüsü 22-23,5$/mt aralığından 25-26$/mt aralığına yükseltildi.

Açıklamanın ardından CSN hisseleri São Paulo Borsası'nda (B3) %10'un üzerinde değer kaybetti. Yüksek borçluluk seviyesine sahip şirketin en kârlı faaliyet alanı olan demir cevheri madenciliği, 2026 yılının ikinci çeyreğinde toplam AVFÖK değerinin %33,5'ini oluşturdu.

Net borcu yıllık AVFÖK'ünün 3,49 katına ulaşan CSN, finansal kaldıraç oranını azaltmak amacıyla bazı iş kollarını satıyor.