BMW yeni nesil elektrikli araç motorlarında Voestalpine’in silisli sacını kullanacak

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, isovac® marka yüksek verimli silisli sacından tedarik etmek üzere BMW Group ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma, e-mobilitenin gelişiminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma kapsamında BMW’nin Avusturya’daki Steyr tesisi, yeni nesil Neue Klasse elektrik araç serisinin Gen6 elektrik motorlarında ileri kaplama teknolojilerinin kullanıldığı isovac® ultra ince silisli sacı kullanmaya başlayacak.

BMW’nin elektrikli araç inovasyonunun kalbinde isovac® çeliği yatıyor

isovac® silisli sacın en önemli avantajları arasında optimize edilmiş alaşım ve kaplamalar sayesinde enerji kaybının azaltılması, iyileştirilmiş manyetik akı yoğunluğu sayesinde daha yüksek güç ve tork elde edilmesi, daha iyi verimlilik ve daha düşük ağırlık ile araç menzilinin artırılması ve yüksek dayanım ve manyetik geçirgenlik sayesinde enerji verimliliğinin artırılması ve ağırlığın azaltılması yer alıyor. Bu özellikler isovac® marka çeliği, modern elektrik motorları için kritik bir malzeme haline getirerek araçların performansını artırıyor ve sürdürülebilirliği destekliyor.

Bu değişim, Avrupa’nın daha yeşil ve daha elektrikli bir geleceğe geçişini hızlandırırken, bölgesel değer yaratmanın ve teknolojik liderliğin önemini vurguluyor.