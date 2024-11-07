BIR: Küresel geri dönüşüm sektörünün rekabet gücü istikrarlı pazar erişimine bağlı

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosunun (BIR) açıklamasına göre küresel geri dönüşüm sektörünün rekabet gücü, özel işletmelerin geri dönüştürülmüş ürünlere yatırım yapmasına, bu ürünleri işlemesine, ticaretini yapmasına ve üretim döngüsüne yeniden dahil etmesine olanak tanıyan istikrarlı pazar erişimine bağlı. Ancak uluslararası ticaret kalıplarındaki değişimin bir parçası olarak hükümetlerin geri dönüştürülmüş ürün akışını engelleyen politika müdahalelerini yoğunlaştırması, geri dönüşüm sektörünün tedarik zincirini olumsuz etkiliyor. BIR, ticaret engellerinin aynı zamanda döngüsel ekonomide yatırım ve inovasyon kaybına da yol açtığını kaydetti.

BIR, geri dönüştürülmüş ürünlerin serbest ticaretine izin verilmesinin, geri dönüşüm altyapısına, yatırımlara, inovasyona ve istihdama yönelik küresel yatırımları mümkün kılmanın yanı sıra istikrarlı ve sürdürülebilir bir küresel üretim tedarik zinciri elde etmek açısından önemli olduğunu belirtti. Ülkeler, gelecekteki kapasite artışları için yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş ürünleri dahil etmeyen politikalar tasarladığında ticarette ortaya çıkan ani kayıp, yeşil teknolojilere yatırım yapmış olan hedef pazarlara zarar veriyor. BIR, AB'nin atık sevkiyat yönetmeliği gibi hükümetlerin kısıtlayıcı politikaları yerine geri dönüştürülmüş ürünlerin serbest dolaşımının, kaynakların aşırı tüketimine ve sera gazı emisyonuna karşı önemli bir çözüm olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.