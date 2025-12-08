BigMint: Başlıca ihracatçı ülkelerin demir cevheri sevkiyatları Kasım ayında karışık bir görünüm sergiledi

Kasım ayına ait geçici verilere göre küresel piyasada toplam demir cevheri ihracat hacmi düşerken, Avustralya, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan’ın demir cevheri sevkiyatlarında birbirinden farklı bir görünüm ortaya çıktı. Toplam sevkiyatlar Ekim ayındaki 124,45 milyon mt’a kıyasla %6 düşüşle 117 milyon mt seviyesine indi. Hindistan’da muson sonrası arzın normalleşmesiyle ihracat aylık bazda %27 artış gösterdi. Güney Afrika ve Hindistan yükseliş kaydederken, Avustralya ve Brezilya’da düşüş görüldü.

Avustralya’nın ihracatı aylık bazda %10 geriledi

BigMint verilerine göre Avustralya’nın demir cevheri ve pelet ihracatı Kasım ayında aylık bazda %10 düşerek 81,9 milyon mt’dan 73,7 milyon mt seviyesine geriledi. Bu kapsamda Çin’e aylık bazda %7,3 düşüşle 63,2 milyon mt demir cevheri sevkiyatı yapılırken, Japonya’ya 3,8 milyon mt ve Güney Kore’ye 3,5 milyon mt ihracat gerçekleştirildi. Başlıca ihracatçılar arasında 25,2 milyon mt ile ilk sırada BHP yer aldı. BHP’yi, sevkiyatları Ekim ayına kıyasla %19,3 düşüşle 24,6 milyon mt seviyesinde yer alan Rio Tinto takip etti. Üçüncü sıradaki Fortescue ise ay boyunca 17 milyon mt demir cevheri ihracatı gerçekleştirdi.

Avustralya’nın demir cevheri ihracatındaki düşüşte Pilbara’daki Port Hedland, Walcott ve Dampier limanlarında devam eden bakım çalışmaları, gemi dönüş sürelerinin uzaması ve rekabetin artması rol oynadı.

Brezilya’nın ihracatı aylık bazda %3 düştü

Brezilya’nın demir cevheri ihracatı Kasım’da bir önceki aya göre %2,7 düşüşle 37,08 milyon mt’dan 36,07 milyon mt seviyesine indi. Yıllık bazda ise ihracat %5,5 artış gösterdi. Başlıca alıcılar arasında Çin, Kasım ayında 26,12 milyon mt ile en büyük payı aldı. Çin’i 1,57 milyon mt ile Malezya, ardından 930.000 mt ile Hollanda izledi.

Çinli alıcıların daha fazla alternatif kaynağa yönelmesi Brezilya’nın ihracatını baskıladı. Simandou’dan yapılan ilk sevkiyatlar söz konusu düşüşü sınırlarken, Kuzeydoğu Asya’nın zayıf alımları piyasa üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

Güney Afrika ihracatını aylık bazda %35 artırdı

BigMint’e göre Güney Afrika’nın demir cevheri ihracatı Kasım ayında aylık bazda %35 artarak 3,3 milyon mt’dan 4,46 milyon mt’a çıktı. Ancak yıllık bazda %11,3 düşüş gözlendi. Bu kapsamda Çin’e 1,3 milyon mt ve Hollanda’ya 350.000 mt demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirildi.

Kasım ayındaki toparlanmada Transnet’in demir yolu performansındaki iyileşme ve Saldanha Bay limanındaki tıkanıklığın azalması etkili oldu. Böylece Ekim ayında demir yolu ve liman operasyonlarındaki aksaklıkların yol açtığı ihracat düşüşü, Kasım ayında belirgin şekilde telafi edilmiş oldu.

Hindistan’ın ihracatı aylık bazda %27 artış gösterdi

Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatı Kasım ayında aylık bazda %27 ve yıllık bazda %40,8 artış artarak 2,17 milyon mt’dan 2,76 milyon mt seviyesine çıktı. Bu rakam, mevcut mali yılın şimdiye kadarki en yüksek sevkiyatı oldu. Çin’e 1,79 milyon mt, Malezya’ya ise 110.000 mt demir cevheri sevkiyatı yapıldı.

İhracattaki artış, deniz ticaretinde %62 tenörlü cevher yerine %61 tenörlü cevherin referans alınmaya başlamasıyla küresel talebin artması etkili oldu. Ayrıca madencilerin tek bir maden sahasından çıkacak siparişler için ekstra fiyat talep etmeleri de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi. Kasım ayında, çoğunlukla Hindistan’ın batı kıyısından az miktarda parça cevher sevkiyatının da bildirildi.



