BHP karbon salımını azaltmak için Baowu ile mutabakat anlaşması imzaladı

Pazartesi, 09 Kasım 2020 17:34:07 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, Çinli çelik devi Baowu Group ile sera gazı salımını azaltmak amacıyla 35 milyon $ yatırım yapmak ve teknik bilgileri paylaşmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

400 milyon $’lık İklim Yatırım Programı kapsamında finanse edilecek beş yıllık ortaklık, yüksek fırında hidrojen kullanımı gibi düşük karbonlu üretim teknolojilerinin ve entegre çelik üretiminde salımı azaltmaya yönelik yolların geliştirilmesine odaklanacak. Mutabakat anlaşması kapsamında, çelik sektöründe karbon tutma, kullanma ve depolama, Baowu’nun üretim birimlerinden birinde de araştırılacak.

BHP’nin CEO’su Mike Henry, “Bu mutabakat anlaşması, Baowu ile uzun süredir devam eden ilişkimizi daha da güçlendiriyor ve Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda karbon salımının azaltılmasına katkıda bulunma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor,” dedi. Mike Henry ayrıca şirketin, düşük salımlı üretim teknolojilerinin gelişimini desteklemek için yatırım yapacağını, ürün yönetimini teşvik edeceğini ve iklim değişikliği karşısında küresel politika ve pazar tepkisini geliştirmek için başka şirketlerle de ortaklık yapacağını belirtti.

Şirketin açıklamasına göre, şirketler, tamamlayıcı araştırmaları birleştirmek ve düşük karbonlu üretime yönelik bilgilerini yerel ve uluslararası çelik sektörü hissedarlarıyla paylaşmak amacıyla bir China Baowu-BHP Düşük Karbonlu Metalurji Bilgi Paylaşım Merkezi kurmak için birlikte çalışacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, BHP Billiton karbon salımını 2030 yılına kadar %30 azaltmayı ve 2050 yılına kadar sıfıra indirmeyi hedefliyor.