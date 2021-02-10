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BHP Billiton çelik sektöründeki salımı azaltmak için JFE Steel ile iş birliği yapacak

Çarşamba, 10 Şubat 2021 12:25:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci BHP Billiton, Japon çelik üreticisi JFE Steel ile 15 milyon $ yatırım yaparak entegre çelik üretim sürecinde ortaya çıkan sera gazı salımını azaltabilen teknolojileri araştırmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Beş yıllık ortaklık 400 milyon $’lık İklim Yatırım Programı kapsamında finanse edilecek ve yüksek fırın ile doğrudan indirgenmiş demirle çelik üretme yollarından kaynaklanan salımı azaltmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olmak için Avustralya’daki hammaddelerin rolüne odaklanacak. İş birliği boyunca iki şirket, çelik değer zinciri boyunca karbon salımının azaltılmasına ilişkin bilgi paylaşımı da yapacak. BHP Billiton karbon salımını 2030 yılına kadar %30 azaltmayı hedefliyor.

BHP’nin Ticaret Direktörü Vandita Pant, “JFE ile yapılan bu ortaklık, iş birliği ve teknolojik iyileştirme yoluyla faaliyetlerimizi daha sürdürülebilir hale getirmek için ortak bir taahhüdü gösteriyor. Bu çalışma, 2050 yılına kadar Japonya’nın karbonsuz çelik üretme hedeflerini destekleyecek ve gelişmesine yardımcı olacak,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2020 yılında BHP Billiton, sera gazı salımını azaltmak amacıyla Çinli çelik üreticisi China Baowu ile iş birliği yapmak üzere 35 milyon $ yatırım yaptı.


Etiketler: BHP  yatırım  Avustralya  Okyanusya  JFE Steel  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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