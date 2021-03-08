BHP Billiton karbon salımını azaltmak için HBIS ile mutabakat anlaşması imzaladı

Pazartesi, 08 Mart 2021 11:36:38 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, önde gelen Çinli çelik üreticisi Hebei Iron and Steel Group’un bağlı kuruluşu ve BHP’nin ürettiği demir cevherinin başlıca müşterisi HBIS Company Limited ile sera gazı salımını azaltabilen teknolojileri incelemek ve keşfetmek için üç yıl içinde 15 milyon $’lık yatırımı kapsayan bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Buna göre, şirketler üç öncelikli alanda iş birliği yapmayı planlıyor; hidrojen bazlı doğrudan indirgeme teknolojisi, çelik üretim atıklarının geri dönüşümü ile yeniden kullanımı ve çelik üretiminde karbon salımını azaltmak için parça cevher kullanımı. Ortaklığın, her iki şirketin de iklim değişikliği hedeflerine doğru ilerlemesine ve çelik sektörünün Çin’in 2060 yılına kadar karbonsuz üretim yapma hedeflerine ulaşmasını destekleme rolüne yardımcı olması amaçlanıyor.

Yatırım 400 milyon $’lık İklim Yatırım Programı kapsamında finanse edilecek.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, BHP, çelik üretiminden kaynaklanan karbon salımını azaltacak yolları araştırmak için Çinli çelik üreticisi China Baowu ve Japon çelik üreticisi JFE Steel ile ortaklık kurdu.