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Belçika merkezli VM Steel ve Fas merkezli K Steel ortak şirket kuracak

Pazartesi, 28 Aralık 2020 17:31:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, Belçika merkezli VM Steel ve Fas merkezli K-Steel Service Senhadji & Trade, ortak girişim şirketi VM Steel Maroc’u kuracak.

VM Steel Maroc, VM Steel’in ilk uluslararası bağlı kuruluşu olacak ve müşterilerine vasıflı metalürjik ürünler tedarik edecek. Şirket, K-Steel’in tüm faaliyetlerini devralacak.

VM Steel, Fas’taki bağlı kuruluşuyla “çelik ürün tedariki konusunda bir merkez” olmayı ve yerel pazarda bulunmayan ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunmayı hedeflediğini belirtti. Şirket, Belçika’daki Antwerp Limanı yakınında bulunan depoları sayesinde geniş bir ürün yelpazesi için kısa teslimat süreleri sunacak.


Etiketler: yatırım  Kuzey Afrika  Fas  |  benzer haberler »


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