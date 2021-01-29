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BMZ AB piyasasındaki varlığını artırdı

Cuma, 29 Ocak 2021 17:10:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ), 2020 yılında AB piyasasına yaptığı çelik ürün ihracatının 925.000 mt olduğunu açıkladı. Şirketin toplam ihracatı ise 2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca, BMZ’nin İspanya, Slovenya ve Fransa’ya yaptığı ihracat iki kattan fazla yükselirken, Avusturya, İrlanda, Romanya ve Polonya’ya yapılan sevkiyat ise %30 arttı. Şirketin AB piyasasına gönderdiği ürünler içinde en yüksek talebi gören, otomotiv sektörüne yönelik filmaşin, topuk teli, çelik tel ve yapısal çelik oldu. BMZ’nin yapısal çelik ihracatı %150’den fazla artışla 34,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Beyaz Rusya  BDT  çelik üretimi  BMZ  |  benzer haberler »


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