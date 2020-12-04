Belarus merkezli BMZ Romanya’daki konumunu güçlendirdi

Cuma, 04 Aralık 2020 12:24:11 (GMT+3) | İstanbul

Covid-19 salgını nedeniyle AB’deki çelik üretiminin düşmesinden faydalanan Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ), bu yıl Romanya’ya yaptığı çelik sevkiyatını artırmayı başardı.

Buna göre, Ocak-Ekim döneminde BMZ’nin Romanya’ya yapısal çelik, filmaşin, dikişsiz boru ve bronz kaplı topuk teli dahil olmak üzere yaptığı çelik ihracatı yıllık %189 artışla 33.000 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri ise 21 milyon $ seviyesinde yer alarak, Romanya’yı BMZ’den en çok ithalat yapan on ülke arasına soktu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, BMZ 23 AB ülkesine 800.000 mt’un üstünde çelik ihraç etti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, BMZ’nin konumunu genişlettiği başlıca ülkeler arasında Finlandiya, Fransa, Romanya ve Avusturya yer alıyor.