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Belarus merkezli BMZ Romanya’daki konumunu güçlendirdi

Cuma, 04 Aralık 2020 12:24:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Covid-19 salgını nedeniyle AB’deki çelik üretiminin düşmesinden faydalanan Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ), bu yıl Romanya’ya yaptığı çelik sevkiyatını artırmayı başardı.

Buna göre, Ocak-Ekim döneminde BMZ’nin Romanya’ya yapısal çelik, filmaşin, dikişsiz boru ve bronz kaplı topuk teli dahil olmak üzere yaptığı çelik ihracatı yıllık %189 artışla 33.000 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri ise 21 milyon $ seviyesinde yer alarak, Romanya’yı BMZ’den en çok ithalat yapan on ülke arasına soktu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, BMZ 23 AB ülkesine 800.000 mt’un üstünde çelik ihraç etti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, BMZ’nin konumunu genişlettiği başlıca ülkeler arasında Finlandiya, Fransa, Romanya ve Avusturya yer alıyor.


Etiketler: BMZ  ith/ihr istatistikleri  Beyaz Rusya  çelik üretimi  BDT  |  benzer haberler »


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