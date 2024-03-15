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BCG: Elektrik ark ocağına geçişle çelik sektörü hurda arzı sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir

Cuma, 15 Mart 2024 14:16:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group (BCG) küresel hurda arzının talepteki artışa yetişemediğini belirtti. BCG’nin analizine göre küresel hurda talebi önümüzdeki 8 yılda yaklaşık %3,3 oranında artarken arz ise sadece %3 oranında artış gösterecek. Şirket karbondan arındırma hedeflerine ulaşmak için geri dönüştürülmüş hurda kullanan elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçen üretici sayısının artmasıyla mevcut küresel 9 milyon mt hurda arzı fazlasının 2030 yılına kadar 15 milyon mt açığa dönüşebileceğini belirtti.

Açıklamaya göre tonaj bakımından hurdanın çelik içeriğindeki payı mevcut %35’ten 2030 yılına kadar %50’ye çıkacak. Söz konusu yılda hem Çin’de hem de ABD’de yıllık hurda tüketimi bugüne kıyasla %40-50 artacak ve bu söz konusu tüketimin büyük bir kısmı çelik üretiminde kullanılacak. BCG hurda bulunabilirliğinin önümüzdeki 10 yılda daralmasıyla küresel hurda ticaretinin 2030 yılına kadar yaklaşık %15 düşüşle yaklaşık 93 milyon mt’a gerileyeceğini öngörüyor. Şirket özellikle gelişen yerel çelik sektörünün diğer kritik sektörler ve küresel ekonomik rekabet gücü için hayati önem taşıdığı göz önüne alındığında hükümetin hurda arzı sıkıntısıyla başa çıkmanın yollarını araştırması gerektiğini ifade etti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Görüş 

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