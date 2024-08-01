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Bazı serbest tüketiciler için doğal gaza %33,1 zam geldi

Perşembe, 01 Ağustos 2024 14:56:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. (BOTAŞ), piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tarifeye ilişkin kararları ve işletme giderlerindeki değişimi göz önüne alarak Ağustos ayı için doğal gaz toptan satış fiyatlarında düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Buna göre yıllık doğal gaz tüketimi 300.000 Sm³ ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatına %33,1, konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına ise %38 oranında zam yapıldı.

Ayrıca elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz fiyatı ve yıllık doğal gaz tüketimi 300.000 Sm³ ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatında değişiklik bildirilmedi.

Doğal gaz fiyatlarına yapılan zammın çelik sektörü üzerindeki potansiyel etkisini değerlendiren piyasa oyuncularının çoğu, etkinin oldukça sınırlı olacağını düşünüyor. Bir tüccar, “Elektrik ark ocağıyla faaliyet gösteren bazı çelik üreticileri doğal gazı elektrik üretimi için kullandığından söz konusu zamdan etkilenmeyecek,” dedi. SteelOrbis bazik oksijen fırınıyla faaliyet gösteren üreticilerin maliyetlerinin en fazla 1,5-3$/mt etkileneceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa 

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