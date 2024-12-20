Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Kasım ayında aylık %0,38 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,86 düştü ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %25,19 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %44,56 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %0,38 düşüş ve yıllık %23,42 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %35,71 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,47 düşerken, 2023’ün Kasım ayına kıyasla %26,71 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %46,79 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.