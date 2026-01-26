 |  Giriş 
Bayi Steel 2025 yılı için 1,85-2,05 milyar RMB net zarar bekliyor

Pazartesi, 26 Ocak 2026 09:47:57 (GMT+3)   |   Şanghay

Xinjiang özerk bölgesi merkezli Çinli çelik üreticisi Bayi Iron and Steel Co., Ltd. (Bayi Steel), 2025 yılında, 2024yılında kaydedilen 1,75 milyar RMB net zarara kıyasla 1,85 milyar RMB (260-290 milyon $) net zarar beklediğini açıkladı.

Şirket, çelik sektörünün ciddi bir uyum sürecinden geçtiğini, arz ve talepteki zayıf görünüm ile çevre koruma önlemlerinin kârlılığı düşürdüğünü belirtti. Ayrıca Xinjiang bölgesinde kış döneminde üretimin görece düşük seyretmesinin, şirket üzerindeki operasyonel baskıyı daha da artırdığı ifade edildi.


