Çin’in ham çelik üretimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %3,6 azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre bu yıl Ocak-Şubat döneminde Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri sırasıyla yıllık bazda %2,7 düşüşle 137,7 milyon mt, %3,6 düşüşle 160,34 milyon mt ve %1,1 düşüşle 221,19 milyon mt oldu.

Mart ayında gerçekleştirilen ve Çin’in yıllık ekonomik politika yönelimlerinin ele alındığı “İki Oturum” toplantılarında aşırı rekabetin önlenmesine yönelik düzenlemelerin derinleştirilmesi yılın önemli ekonomik görevlerinden biri olarak belirlendi.

Bu kapsamda Shougang Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Sekreteri Zhao Minge, ilgili devlet kurumlarının ham çelik üretim kontrolünün sürdürüleceğine dair politika sinyalini piyasaya mümkün olan en kısa sürede iletmesi gerektiğini belirtti. Zhao, ulusal ham çelik üretim kontrol hedefinin ilk çeyrekte açıklanmasının çelik üreticilerinin yıllık üretim planlarını önceden düzenlemesine ve yıllık üretim azaltma hedeflerinin uygulanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Çeşitli kurumların önceki tahminlerine göre Çin’in ham çelik üretiminin 2026 yılında, geçtiğimiz yıl kaydedilen 960,81 milyon mt’a kıyasla 930-944 milyon mt seviyesine gerilemesi bekleniyor.