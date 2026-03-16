 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in ham çelik üretimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %3,6 azaldı

Pazartesi, 16 Mart 2026 10:24:27 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre bu yıl Ocak-Şubat döneminde Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri sırasıyla yıllık bazda %2,7 düşüşle 137,7 milyon mt, %3,6 düşüşle 160,34 milyon mt ve %1,1 düşüşle 221,19 milyon mt oldu.

Mart ayında gerçekleştirilen ve Çin’in yıllık ekonomik politika yönelimlerinin ele alındığı “İki Oturum” toplantılarında aşırı rekabetin önlenmesine yönelik düzenlemelerin derinleştirilmesi yılın önemli ekonomik görevlerinden biri olarak belirlendi.

Bu kapsamda Shougang Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Sekreteri Zhao Minge, ilgili devlet kurumlarının ham çelik üretim kontrolünün sürdürüleceğine dair politika sinyalini piyasaya mümkün olan en kısa sürede iletmesi gerektiğini belirtti. Zhao, ulusal ham çelik üretim kontrol hedefinin ilk çeyrekte açıklanmasının çelik üreticilerinin yıllık üretim planlarını önceden düzenlemesine ve yıllık üretim azaltma hedeflerinin uygulanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Çeşitli kurumların önceki tahminlerine göre Çin’in ham çelik üretiminin 2026 yılında, geçtiğimiz yıl kaydedilen 960,81 milyon mt’a kıyasla 930-944 milyon mt seviyesine gerilemesi bekleniyor. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Mart, 2026

16 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları talebin toparlanmasıyla yükseliyor

16 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Mart ayının başında %0,2 yükseldi

16 Mar | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları 2026 yılı Mart ayının başında %7 arttı

16 Mar | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mart ayının başında %0,8 azaldı, stoklar arttı

16 Mar | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Mart, 2026

13 Mar | Hurda ve Hammadde

Küresel kütük piyasasına bakış: Artan maliyetler, yükselen navlun ve sınırlı arz nedeniyle fiyatlar yukarı yönlü

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel kok fiyatları önceki düşüşlerin ardından yatay seyretti

13 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin ve ASEAN çıkışlı inşaat demiri fiyatları yükseldi, artış trendinin sürmesi bekleniyor

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da ithal kütük bağlantıları daha ucuz alternatif olmadığı için daha yüksek fiyatlardan gerçekleşti

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis