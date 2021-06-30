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Baosteel Desheng Stainless Steel sıcak yükleme testini tamamladı

Çarşamba, 30 Haziran 2021 14:53:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Fujian eyaleti merkezli Çinli paslanmaz çelik üreticisi Baosteel Desheng Stainless Steel, yeni paslanmaz çelik üretim tesisinde sıcak yükleme testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Alaşım eritme fırınında önce demir üretildi. Daha sonra, yüksek nikel içerikli krom alaşımlı demir, 1. No’lu argon oksijen dekarbürizasyon fırınında izabe işleminden geçirilip 1. No’lu pota fırınına, sürekli döküm makinesine ve en sonunda da nihai mamul işleme tesislerine transfer edildi.

Bir adet kaliteli çelik üretim hattının ve 2 adet 400 serisi paslanmaz çelik üretim hattının yıllık üretim kapasitesinin sırasıyla 1,44 milyon mt ve 1,35 milyon mt olduğu bildirildi.


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  Baosteel   Çin  |  benzer haberler »


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