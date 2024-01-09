Bahrain Steel karbon salımını azaltmak için 450 milyon $’lık kredi aldı

Salı, 09 Ocak 2024 12:10:34 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Bahreyn merkezli yüksek kalite pelet tedarikçisi Bahrain Steel, karbon salımını azaltma çalışmaları için bölgedeki bankalardan oluşan bir konsorsiyumdan yedi yıllığına 450 milyon $’lık sürdürülebilirlik kredisi aldı.

Kredi sayesinde Bahrain Steel, çatı üstü güneş panelleri bulunan dünyanın en büyük stok sahasını inşa edecek ve işletme sermayesi gereksinimini karşılayacak. Öte yandan sera gazı salımını azaltacak ve daha düşük karbon salımlı üretime geçişini de kolaylaştıracak.

Bahrain Steel Başkanı Meshary Al-Judaimi, “Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk şirketimizin temelini oluşturuyor. Bankalarla kurduğumuz iş birliği çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim hedeflerimizde büyük bir ilerleme katettiğimizi ortaya koyuyor. Stratejik finansman, karbon ayak izimizi önemli ölçüde azaltma çabalarımızı hızlandırıyor ve çelik sektöründeki sürdürülebilir uygulamalara yönelik kararlılığımızı destekliyor,” açıklamasını yaptı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, faaliyetlerini daha büyük ölçekte destekleyecek süregelen çevre koruma ve karbondan arındırma çabaları kapsamında toplam tutarı 250 milyon $’a varan yatırım projeleri başlattığını açıklamıştı.