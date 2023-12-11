Bahreyn Steel enerji ihtiyacını fotovoltaik sistemden karşılayacak

Pazartesi, 11 Aralık 2023 12:39:08 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Bahreyn merkezli yüksek kalite pelet tedarikçisi Bahrain Steel, ülkenin en büyüğü olacak 100 megavat kapasiteli çatı üstü güneş enerjisi sistemi için ülkenin elektrik ve su idaresi ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Önümüzdeki üç yıl içerisinde üç aşamada kurulacak olan fotovoltaik sistemin enerji üretiminin yıllık yaklaşık 167.000 megavatsaat seviyesinde yer alacağı ve bu sayede şirketin enerji tüketiminin %41’ini güneş enerjisinden karşılayacağı öğrenildi. Öte yandan söz konusu proje, Bahreyn’in üretime yönelik enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi beraberinde çevreyi ve doğal kaynaklarını korumasının da önünü açacak.

Güneş enerjisine yönelik diğer yatırımlarla birlikte Bahreyn, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2025 yılına kadar %5 ve 2035 yılına kadar 20’ye çıkarmayı hedefliyor. Aynı zamanda 2060 yılına kadar net sıfır karbon salımına ulaşmayı da planlıyor.