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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları talep, vadeli fiyatlar ve demir cevheri fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geriledi

Çin’de iç piyasaya verilen inşaat demiri ve filmaşin fiyatları ortalama 30$/mt’dan fazla düşüş yaşadı.

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