﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları haftalık bazda düştü, demir cevherinden destek gelmeye başladı

Çin’de ortalama yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, azalan talep ve kaynakların Çin’in güneyine kayması nedeniyle düştü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.