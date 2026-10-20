Avustralya Çinli kutu profil ihracatçısına yönelik antidamping incelemesini sonlandırdı

Avustralya Ticaret Önlemleri Komisyonu, Çin'den ithal kutu profillere uygulanan mevcut antidamping önlemlerine ilişkin Çinli ihracatçı Yueqing Yihua New Energy Technology Co., Ltd.'yi kapsayan incelemesinin sonlandırdığını açıkladı.

Komisyon, ihracatçının incelemenin yasal süre içerisinde tamamlanabilmesi için yeterli bilgi sağlamadığını tespit etmesinin ardından incelemeyi sonlandırdı.

Komisyon, Yueqing Yihua'nın yeni ihracatçı olarak kendisine uygulanacak antidamping önlemlerinin değerlendirilmesi amacıyla 15 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı başvurunun ardından 10 Ağustos 2026 tarihinde inceleme başlatmıştı.

İnceleme kapsamında komisyon, 21 Temmuz tarihinde şirkete bir ihracatçı soru formu göndererek 27 Ağustos tarihine kadar yanıt vermesini talep etti. Yueqing Yihua yanıtını belirtilen süre içerisinde sunmasına rağmen komisyon, eksik belgeler ve tamamlanmamış veriler dahil önemli eksiklikler tespit etti.

Bunun üzerine ihracatçıya eksiklikleri gidermesi için 3 Eylül tarihine kadar ek süre tanındı. Ancak şirket, ilave bilgiler sunmasına rağmen tespit edilen eksikliklerin tamamını gideremedi. Komisyon, bu nedenle ihracatçının incelemenin bu aşamasında yeterli iş birliği göstermediğine karar vererek süreci sonlandırdı.

İncelemenin sonlandırılmasının ardından Yueqing Yihua'dan yapılan ve 15 Temmuz 2026 tarihinde veya sonrasında iç piyasada tüketime sunulmak üzere ithal edilen ilgili ürünler için alınan tüm teminatlar geçici antidamping vergilerine dönüştürülecek.