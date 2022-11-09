Avustralya aralarındaki gerilim nedeniyle Çin yatırımlarını kaçırıyor

Çarşamba, 09 Kasım 2022 15:49:48 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg’de yayımlanan bir habere göre, Çin’de devlete bağlı çelik üreticisi Sinosteel Corporation’ın bağlı kuruluşu Sinosteel Australia’nın Genel Müdürü David Sun, Çin ve Avustralya arasında son birkaç yıldır devam eden ve savunma, ticaret ve dış politika konularındaki anlaşmazlıkları içeren diplomatik sorunlardan dolayı ülkedeki Çin yatırımlarının geri çekildiğini ifade etti.

Ülkenin Yabancı Yatırım İnceleme Kurulu’nun Çinli yatırımcıları reddetmesiyle diğer yatırımcıları da kaçırdığı anlaşılıyor. Ancak David Sun, ülkelerin ticari açıdan birbirine bağımlı olması nedeniyle gelecekte yatırımların artmasını bekliyor.

Yüksek enflasyon, artan proje maliyetleri ve çelik piyasasının geleceğine ilişkin endişelerin bulunduğu mevcut piyasa koşullarında Avustralyalı şirketlerin finansal destek bulması zorlaştı. Küresel piyasada düşük karbonlu çelik üretimine geçiş sırasında yeni yeşil projelere duyulan ihtiyaç nedeniyle ülkeye Çin’den yapılacak yatırımlar önemini koruyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2020 yılında Çin’de devlete bağlı üreticilere Avustralya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatını durdurmaları söylendi, bu da iki ülke arasındaki gerilimin arttığını gösterdi. O dönemde Çin, çelik üretiminde kullanılan hammaddeye yönelik ithalat yasağı olmamasına rağmen limanlarda bekleyen Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürünü gümrükten geçirmiyordu. Ancak bu yılın başında Çin koklaşabilir taş kömürüne yönelik yerel talebi karşılamakta zorluk çektiğinden Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü ithalatına müsaade etmeye başladı.