Avrupa Komisyonu atık sevkiyatları için daha sıkı kurallar önerdi

Çarşamba, 17 Kasım 2021 16:43:12 (GMT+3) | Brescia

Beklendiği üzere, Avrupa Komisyonu bugün mevcut atık sevkiyat yönetmeliğinde önerilen değişiklikleri yayımladı.

Komisyon, AB’nin her yıl yaklaşık 33 milyon mt atık ihraç ettiğini ve bunun neredeyse yarısının OECD üyesi olmayan ülkelere gönderilerek “birçok ülkede bu atıkların bir kısmının kötü işlemlere bağlı olarak kirliliğin artmasına yol açtığını,” belirtti. Bu nedenle komisyon, atıkların OECD üyesi olmayan ülkelere ihracatını kısıtlamayı önerdi. Öneriye göre, yeşil listedeki atıkların ihracatına, yalnızca AB’ye bölgeden atık ithal etmeye istekli olduklarını bildiren ve bu atığı çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde işleyebilen OECD üyesi olmayan ülkeler için izin verilmeli. Liste komisyon tarafından hazırlanacak ve listede yer almayan ülkelere atık ihraç edilmeyecek.

OECD ülkelerine yapılan atık ihracatı da AB tarafından denetlenecek ve söz konusu atık ihracatının kirliliğe neden olduğu, ancak ülkenin bu durumu sürdürülebilir bir şekilde yönetebileceğine dair yeterli kanıt yoksa Brüksel bu ihracatı askıya alabilir.

Ayrıca AB, atık ithal eden tesislerin atıkları çevreye duyarlı bir şekilde işlediklerinden emin olmak için, AB’li şirketlerin “bağımsız denetimler” yaparak ihracatın sürdürülebilir olduğunu göstermelerini isteyecek.

Son olarak, komisyon, atıkların “kullanılmış ürünler” olarak ihraç edilmesini önlemek için kriterler koymayı hedefliyor.

AB’nin kendi atıklarıyla ilgili sorumluluğunu artırmayı hedefleyen önerinin Avrupa Birliği üyeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekecek.