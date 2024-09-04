Avrasya Ekonomik Komisyonu Ukrayna ve Çin’den ithal galvanizli saca yönelik antidamping incelemesi başlattı

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Ukrayna ve Çin’den ithal galvanizli saca uygulanan antidamping vergilerinin sona erme tarihinin yaklaşması nedeniyle antidamping incelemesi başlatmaya karar verdiğini açıkladı.

Çin için (tedarikçiye bağlı olarak) %12,69-17 ve Ukrayna için %23,90 oranındaki vergiler 2025 yılının Ocak ayında sona erecek. İnceleme kapsamında komisyon, dampingli ithalatın geri dönmesi durumunda önlem alınmazsa Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan'ın dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği’nin ekonomisinin uğrayacağı zarar hakkında bilgi toplayacak ve analiz edecek.

Söz konusu incelemeye tabi ürünler 7210 49 00 01, 7210 49 00 09, 7210 61 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 61 00 ve 7225 92 00 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.