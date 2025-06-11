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Avrasya Ekonomik Komisyonu Ukrayna ve Çin’den ithal galvanizli saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Çarşamba, 11 Haziran 2025 11:08:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrasya Ekonomik Komisyonu, Ukrayna ve Çin’den ithal galvanizli saca uygulanan antidamping vergilerine yönelik başlatılan dönem sonu incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Komisyon, Ukrayna ve Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan verginin süresini 9 Haziran 2030 tarihine kadar uzatmaya karar verdi. Antidamping vergileri Çin için (tedarikçiye bağlı olarak) %12,69-17 ve Ukrayna için %23,90 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu incelemeye tabi ürünler 7210 49 00 01, 7210 49 00 09, 7210 61 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 61 00 ve 7225 92 00 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler BDT Kota ve Vergiler 

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