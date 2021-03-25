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Atlas Tube yapısal çelik projesi için yeni teknolojiye yatırım yaptı

Perşembe, 25 Mart 2021 11:31:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

Zekelman Industries’in bağlı kuruluşu Atlas Tube dün yaptığı bir açıklamayla, Shuriken Structural Nut Keeper’ı satın aldığını duyurdu. Bu satın alma şirketin kutu profil kolon birleştirme ve bağlantılarını diğer bağlantı türlerinden daha hızlı ve daha düşük maliyetle kurabilmesine imkan tanıyacak.

Basın açıklamasında şirket, bu teknolojinin “imkansız projeleri mümkün hale getireceğini ve kutu profili yapısal çelik projeleri için iyi bir seçenek olarak ortaya çıkaracağını,” belirtti.

Çelik yapılarda maliyetleri ve karbon emisyonunu azaltmak üzerine çalışan Shuriken’in kurucusu Ted Goldstein, “Japonya’da kutu profil kolonlar verimlilik ve sismik performansları açısından bir norm. ABD’nin de kutu profil kullanımını yaygınlaştırmak isteyeceğini biliyordum, fakat kaynaklı kolon birleştirme işlemi problemdi. Bu da beni Shuriken’i geliştirerek kutu profilin kurulu maliyetlerini düşürmeye itti,” dedi. 

Atlas Tube Shuriken’e kaynaklı bağlantıları ve diğer tek taraflı bağlantıları kolaylaştırma teknolojisi sunacak. Goldstein, Atlas Tube’un pazarlama ve reklam departmanıyla çalışarak mühendisler, müteahhitler ve tasarımcılar arasında yapısal çelik kullanımı açısından farkındalık yaratmaya ve ABD kutu profil pazarını genişlemesine yardımcı olmaya odaklanacak. 

Atlas Tube satış mühendisi Brad Fletcher, “Kutu profil bağlantıları karmaşık ve maliyetli olarak bilinir. Hedefimiz yaratıcı ve maliyet verimliliği sağlayan çözümlerle bu algıyı değiştirmek,” dedi.


Etiketler: borular  ABD  kutu profil  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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