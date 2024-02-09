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Bull Moose Tube ABD’de büyük ebatlı yapısal kutu profil satışlarına başlayacak

Cuma, 09 Şubat 2024 09:55:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

Caparo Bull Moose’un bağlı şirketi Bull Moose Tube Company, ABD piyasasında büyük ebatlı yapısal kutu profil satışı yapmak için Mitsui & Co. (USA), Inc., MM&KENZAI Corporation ve Nippon Steel Metal Products Co., Ltd. (NSMP) şirketleri ile ortaklık yaptığını duyurdu.

Şirket yaptığı basın açıklamasında NSMP’nin ürünlerinin uzun zamandır ABD’nin büyük ölçekli inşaat projelerinde kullanılmakta olduğunu ve Bull Mouse’un müşterilerine 16-22 inç ebatlı, en fazla 0,875 inç duvar kalındığında kare yapısal kutu profil ve ASTM A500 ile CSA G40 spesifikasyonlarına uygun 24x12x0,750 inç ebatlı dikdörtgen yapısal kutu profil satışı yapabileceğini ifade etti. Bull Moose Tube şu anda 14 inç ebatlı kare ve en fazla 0,750 inç duvar kalınlığında aynı ebatlarda dikdörtgen yapısal kutu profil satışı yapabiliyor.

Bahsi geçen ürünler yüksek ağırlıkları taşıyabilmek için güçlü ve hafif yapısal kutu profil gerektiren uzun depolar, dağıtım merkezleri, havalimanları, stadyumlar, garajlar ve yenilikçi yapılarda kullanılıyor.


Etiketler: Kutu Profil Borular ABD Kuzey Amerika 

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