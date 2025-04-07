Assofermet: İtalya’da hurda fiyatları Mart’ta yükseldi, Nisan’da fiyatların belirsizlikler nedeniyle yatay seyretmesi bekleniyor

İtalya hurda piyasası Mart ayında yükseliş eğilimi gösterdi ancak belirsizlikler sürüyor. İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in aylık raporuna göre Mart ayında üreticilerin faaliyetlerini azaltması ve dolayısıyla daha az atık üretmesi nedeniyle hurda arzı sıkıntısı görülmeye devam etti.

Bu durum hurda bulunabilirliği sıkıntısına, fiyatlarda artışa ve üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek tonaj bulamamasına yol açtı. Ayrıca üreticiler nihai mamul satışlarında sıkıntılar yaşamaya devam ettiklerini bildirdi.

Nisan ayının ilk günlerinde Mart ayında kaydedilen hurda fiyatları görülmeye devam ediyordu ancak üreticilerden gelen talebin azalması, Paskalya tatilini de göz önüne alan tüccarların bu ay fiyatlarda yatay bir seyir görüleceğini düşünmesine yol açtı.

Küresel piyasaya bakıldığında Assofermet, Mart ayının ilk 20 gününde Türkiye’de ithal hurda fiyatlarının yaklaşık 20$/mt arttığını bildirdi. Söz konusu trend ay sonunda yatay bir seyre dönüştü. Diğer Avrupa ülkelerindeki durum da hurda talebi ve fiyatlar açısından İtalya piyasasına benziyor.

Birlik, piyasa değişkenleri fazla ve çoğu zaman öngörülemez olduğundan önümüzdeki ayın fiyatlarına yönelik kesin bir tahmin yapmanın zorlaştığını bildirdi.

Paslanmaz çelik hurdası piyasasına bakıldığında da durum çok farklı değil. Başlıca İtalyan üreticilerin kâr marjları hala düşük ve üreticiler nihai mamul siparişlerini tamamlamakta zorlanıyor. Bu da üretimin ve paslanmaz çelik hurdası teslimatlarının yavaşladığı anlamına geliyor. Ancak söz konusu kalitede hurda bulunabilirliği neredeyse hiç yok. Birlik, “Söz konusu ürünün eksikliği ve çelik üreticilerinden gelen cansız talep, genel dalgalanmalara rağmen [paslanmaz çelik] hurda fiyatlarının yatay seyrettiği bir denge oluşturuyor,” ifadelerini kullandı. Ancak yine de paslanmaz çelik hurdasına yönelik görünüm hala net değil.

Diğer hammaddelere bakıldığında, pik demir fiyatları Rusya’ya ayrılan kotanın tükenmesiyle yükseldi. Aynı zamanda İtalya çoğunlukla Ukrayna’dan pik demir ithal ediyor ve söz konusu ürünün fiyatı, vergi uygulanmayan pazarlara teklif edilen Rusya çıkışlı pik demire kıyasla yaklaşık 100$/mt daha pahalı.

Dökümhaneler ve çelik üreticilerinden gelen siparişler Mart ayında orta seviyelerde yer aldı. Bu nedenle kısa teslim süreli sünek demir tedariki düşük. Sünek demir fiyatları da birçok sebepten ötürü artıyor.

Son olarak ferroalyaj piyasasında silikomangan fiyatları yatay seyrederken, ferromangan, ferrosilikon ve ferrokrom fiyatları aşağı yönlü hareket etti.