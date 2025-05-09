Assofermet: İtalya hurda piyasası için Mayıs ayı beklentileri negatif

Bu yılın Nisan ayında İtalya yerel hurda piyasasında güçlü bir düşüş söz konusuydu. İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in yayımladığı aylık rapora göre, ayın başında piyasada temkinli bir iyimserlik vardı. Fakat sonrasında, özellikle de son iki haftada fiyatların 30-40€/mt gerilemesiyle bu görünüm kayboldu. Çelik üreticileri, üretimde ve ticari faaliyetlerde önemli bir durgunluğa neden olan tatillerden dolayı birçok tesiste üretim duruşu olacağını düşünerek hurda alımlarını sınırladı. Assofermet, Mayıs ayı görünümünün de aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Rapora göre İtalya hurda sektörü, başta Türkiye olmak üzere küresel fiyatlardaki düşüşten ve yerel talebin zayıflamasına neden olan, AB dışı ülkelerden yapılan ithalattan olumsuz etkilendi. Halihazırda siparişleri zayıf olan ve kâr marjları daralan İtalyan çelik üreticileri sınırlı kapasite kullanım oranlarıyla faaliyet gösteremeye devam etti. Çelik sektöründeki yavaşlama, hurda piyasasında önceki ay gözlenen aşağı yönlü trendin sürmesine yol açtı.

Küresel fiyatlara bakıldığında görünüm belirsizdi. Türkiye’de hurda fiyatları ayın genelinde ciddi bir düşüş gösterdi ama son günlerinde yatay seyre geçti. Avrupa’da İspanya ile Fransa’da fiyatların gerilediği gözlendi. ABD’de ise iç piyasa satışlarının zayıf seyretmesi fiyatlarda düşüşe yol açtı. Vergilerdeki değişikliklere yönelik belirsizlik, Mayıs ayı beklentilerinde halen kritik bir rol oynuyor.

Assofermet’e göre paslanmaz çelik piyasası nikel fiyatlarındaki gerilemeden ciddi anlamda etkilendi ve hem fiyatlar düştü hem de bağlantı sayısı oldukça azaldı. Avro/dolar kurundaki sert dalgalanmalar küresel piyasadaki pazarlıkları daha zorlu bir hale getirdi. Yüksek hızlı çelik dahil çelik sektöründe de zayıf talep ve belirsizlikten dolayı fiyat düşüşleri yaşandı.

Alternatif girdi mamul olarak kullanılmasına ve Rusya’nın AB kotalarını tüketmesine rağmen Nisan ayında pik demir talebi uzun tatiller ve düşük hurda fiyatlarının etkisiyle zayıf seyretti. Dolayısıyla sıcak briketlenmiş demir fiyatları da geriledi. Assofermet, küresel hurda fiyatlarındaki düşüş ve Brezilya gibi ülkelere uygulanan yeni vergiler nedeniyle talebin zayıf olduğunu belirtti. Rusya'dan Türkiye’ye verilen pik demir teklifleri 330-350$/mt CFR aralığında, düşük seviyelerde yer almaya devam etti fakat talep zayıf seyrettiği için Rus üreticiler fiyatlardaki düşüşü yavaşlatmak amacıyla siparişlere başka ürünler de ekleme yoluna gitti. ABD’de vergilere yönelik belirsizlik devam ediyor fakat pik demir fiyatlarında 10-20$/mt düşüş bekleniyor.

Hematit pik demir piyasasına bakıldığında dökümhanelerden gelen talebin ciddi anlamda gerilediği gözleniyor. Üretim düşük seviyelerde yer almaya devam ediyor ve bunun kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu zaman gösterecek. Küresel piyasadaki belirsizlik ve vergiler, yeni projelerin başlatılmasını engelliyor. Lojistik tarafında, bağlantı sayısının düşük olmasından dolayı herhangi bir gecikme yok.

Siparişlerin düşük olması ve uzun tatillerden dolayı sünük demir piyasasında da bağlantılar sınırlı kaldı. Sadece bazı acil ihtiyaçların karşılanması için pik demir alımları yapılırken, bu bağlantılar Rusya’nın arzı düşük seviyelerde yer aldığı için bir miktar daha yüksek fiyatlardan gerçekleşti ama sipariş tonajları dökümhaneler için yeterli seviyede değildi. İyi teklifler olsa da tüccarlar, piyasadaki belirsizlikten dolayı yeni bağlantılar yapmakta zorlanıyor.

Son olarak ferroalyaj piyasasına bakıldığında, ferrosilikon fiyatları hemen hemen yatay seyrederken, manganez fiyatlarında hafif düşüşler kaydedildi. Ferrokrom fiyatları bir miktar yükseldi.