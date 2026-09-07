Assofermet Acciai: İtalya'da çelik fiyatları yükselse de talep ve imalat sektörü zayıf

Assofermet tarafından 7 Eylül tarihinde yayımlanan son aylık piyasa raporuna göre İtalya çelik piyasası yaz tatilinin ardından kademeli olarak yeniden canlanırken, talep zayıf kalmaya ve uluslararası piyasa koşulları Temmuz ayı sonuna kıyasla büyük ölçüde değişmeden seyretmeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimler ve süregelen yüksek enerji maliyetleri piyasa beklentileri ve çelik tüketimi üzerinde baskı oluşturuyor.

Yassı mamul segmentinde Avrupalı üreticiler, yüksek enerji maliyetleri ve çelik ithalatını sınırlayan ticaret engellerinden destekle yeni bir fiyat artış trendi oluşturmayı hedefliyor. Bununla birlikte Assofermet distribütörlerin ve son kullanıcıların rekabet güçlerini daha fazla zayıflatmadan artan hammadde maliyetlerini müşterilerine yansıtmakta giderek daha fazla zorlandıklarını belirtti. Bu nedenle birlik, ticari ve çevresel koruma önlemlerinin sürdürülmesi halinde söz konusu önlemlerin birincil çelik üretiminin yanı sıra çelik kullanıcısı sektörlerin ürünlerini de kapsamasına yönelik çağrısını yineledi.

Piyasanın odağında Acciaierie d'Italia'nın geleceği de bulunuyor. Assofermet, Milano Temyiz Mahkemesi'nin Taranto tesisindeki üretim birimlerinin 28 Ekim tarihinde kapatılmasını gerektiren kararına ilişkin endişelerini dile getirdi. Birlik tesisin ülkenin çelik tedarik zinciri açısından taşıdığı stratejik önem nedeniyle devam eden müzakerelere ilişkin İtalya hükümetinden düzenli bilgi talep etti.

Paslanmaz yassı mamul segmentinde Temmuz ayında hem sevkiyatlar hem de fiyatlar zayıf kaldı. Üreticiler yılın ilk yarısında ithalat arzının daralmasının desteğiyle kayda değer fiyat artışları elde ederken, distribütörler bu artışları son kullanıcılara yalnızca kısmen yansıtabildi ve bu durum kâr marjları üzerinde baskı oluşturdu. Nihai talebin zayıf seyretmeye devam etmesi ise genel piyasa koşullarının düzelmesini engelliyor.

Temmuz-Ağustos dönemi dağıtılan tonajların azalmasına rağmen satış değeri bakımından 2025 yılının aynı dönemine kıyasla genel bir artışla sona erdi. Söz konusu iyileşme esas olarak 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren yeni koruma önlemlerinin de desteklediği ortalama fiyat artışından kaynaklanırken, satış tonajları son kullanıcı talebindeki zayıflıktan olumsuz etkilenmeye devam etti. Uzun mamuller tonaj bakımından en zayıf segment olurken, sıcak haddelenmiş yassı ürünlerde hem tonaj hem de fiyat artışı kaydedildi. Kutu profil segmenti ise baskı altında kalmaya devam etti.

Paslanmaz çelik piyasasında da özellikle boru ve uzun ürün segmentlerinde zorluklar sürerken, paslanmaz yassı ürünler ortalama fiyatlardaki toparlanma sayesinde değer bakımından daha dirençli bir görünüm sergiledi. Ayrıca 304 ve 316 kalite ürünlere yönelik ilave alaşım ücretleri Eylül ayı için artırıldı. Assofermet'e göre zayıf tüketim ve yüksek stok seviyeleri piyasanın ilave artışları karşılamasını zorlaştıracağı için yaz tatili sonrasındaki dönem Avrupalı üreticilerin fiyat artışı stratejisi açısından önemli bir sınav olacak.

Mevzuat tarafında ise ithalatçıların 1 Ekim tarihinden itibaren ithal edilen çeliğin eritildiği ve döküldüğü ülkeyi belgelendirmesi gerekecek. Assofermet dağıtım segmentindeki kâr marjlarının baskı altında kalmasına ve çelik tüketicisi imalat sektörünün açıklanan fiyat artışlarını karşılayıp karşılayamayacağına ilişkin belirsizliğin sürmesine rağmen yılın ikinci yarısına yönelik görünümün 2026 yılı başına kıyasla genel olarak daha az olumsuz olduğunu belirtti.

Son olarak teneke segmenti sezona olumlu bir havayla başlarken, gelecek aylara yönelik bağlantılarda arzın daralması bekleniyor. Bu nedenle koruma önlemleri diğer tedarik seçeneklerini sınırlamaya devam ettiği için metal ambalaj tedarik zincirinin Avrupalı üreticilere veya Türkiye ve Hindistan gibi alternatif ülkelere yönelmesi bekleniyor.