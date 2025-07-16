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Arvedi AST soğuk tavlama hattını modernize etmek ve verimliliğini artırmak için Fives’ı seçti

Çarşamba, 16 Temmuz 2025 15:12:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransız mühendislik şirketi Fives Group, soğuk tavlama ve asitleme hattını yenilemek üzere İtalyan paslanmaz çelik üreticisi Arvedi AST ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu sayede Arvedi, verimliliğini artırmayı, çevresel performansını iyileştirmeyi ve otomotiv, inşaat ve diğer sektörlerden gelen talepteki artışı karşılamayı hedefliyor.

Kurulacak teknolojiler

Fives, mevcut operasyonel engelleri gidermek amacıyla modernizasyon çalışmalarında ileri teknolojiler kullanacak. Bunlardan ilki olan CELES EcoTransFlux™ teknolojisi, ısıtma sürecini hızlandıracak, bazı ürünlerin üretimini en az %16 artıracak ve azot oksit ile karbondioksit emisyonlarını azaltacak. Öte yandan Virtuo™-L termal optimizasyon çözümü, yakıt tüketimini azaltacak ve işlenen çeliğin mekanik özelliklerini iyileştirecek. Söz konusu yenilikler, üretim hattında daha dengeli ve esnek bir süreç yürütülmesini sağlayacak.

Enine indüksiyon ve dijital fırın kontrolü sayesinde Arvedi AST, uzun vadede operasyonel esnekliğini artıracak.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Arvedi 

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