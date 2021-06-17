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Arjantin’in sanayi üretimi Nisan ayında %55,9 arttı

Perşembe, 17 Haziran 2021 09:17:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

İstatistik kurumu Indec’in yayımladığı verilere göre, Arjantin’in sanayi üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %55,9 artış gösterdi. Söz konusu ayda, ülkenin otomotiv sektörü ise yıllık %765,5 arttı.

Indec’in yaptığı araştırmada, sanayi sektörünün %38,4’ünün bu yılın Mayıs-Temmuz döneminde sektörde yıllık bazda artış olmasını, %38,4’lük kısmının yerel talebin aynı kalmasını ve geriye kalan %23,2’nin ise düşüş görülmesini beklediği belirtildi.

Mülakat yapılan ihracat şirketlerinin %53,7’si söz konusu dönemde ihracatın aynı kalmasını, %28’i yıllık bazda artış göstermesini ve kalan %18,3’ü ise yıllık bazda düşmesini bekliyor.


Etiketler: Arjantin  üretim  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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