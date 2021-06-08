Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Mayıs döneminde %116,9 arttı

Salı, 08 Haziran 2021 11:33:08 (GMT+3) | İstanbul

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Mayıs ayında Arjantin’in otomobil üretimi (ticari araçlar dahil) bir önceki aya kıyasla %19,2 ve 2020 yılının Mayıs ayına göre %627,9 artışla 34.953 adet oldu. Öte yandan, yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin otomobil üretimi yıllık %116,9 artışla 153.545 adet seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında ülkenin otomobil ihracatı aylık bazda %25,7 ve yıllık bazda %517,3 artarak 19.919 adet oldu. Yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin otomobil üretimi yıllık %83,7 artışla 85.140 adet olarak kaydedildi.