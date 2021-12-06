Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Kasım döneminde %74 arttı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 10:13:46 (GMT+3) | İstanbul

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, Arjantin’in otomobil üretimi ticari araçlar dahil olmak üzere bu yılın Kasım ayında, bir önceki aya kıyasla %13,2 ve yıllık %42,7 artışla 46.490 adet oldu.

Ayrıca, ülkenin otomobil üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %74 artışla 394.904 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, Arjantin’in toptan otomobil satışları Ekim ayına kıyasla %9,9 artış ve geçen yılın Kasım ayına kıyasla %11,5 düşüşle 27.811 adet oldu.

Kasım ayında, ülkenin otomobil ihracatı aylık %25,3 ve yıllık %182,6 artarak 32.513 adet oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin otomobil ihracatı yıllık %98,6 artışla 239.672 adet seviyesinde yer aldı.