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Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Ekim döneminde %79,2 arttı

Çarşamba, 10 Kasım 2021 11:37:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin’in otomotiv sektörü birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, Arjantin’in otomobil üretimi ticari araçlar dahil olmak üzere bu yılın Ekim ayında, bir önceki aya kıyasla %5,8 düşüş ve yıllık %42,8 artışla 41.002 adet oldu.

Ayrıca, ülkenin otomobil üretimi Ocak-Ekim döneminde yıllık %79,2 artışla 348.414 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, Arjantin’in toptan otomobil satışları Eylül ayına kıyasla %1,6 ve geçen yılın Ekim ayına kıyasla %24,1 düşüşle 25.291 adet oldu.

Ekim ayında, ülkenin otomobil ihracatı aylık %2,8 ve yıllık %74,7 artarak 25.938 adet oldu. Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin otomobil ihracatı yıllık %89,7 artışla 207.159 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: otomotiv  üretim  Güney Amerika  Arjantin  |  benzer haberler »


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