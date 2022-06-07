Arjantin gemi levhası üretimine yeniden başlıyor

Salı, 07 Haziran 2022 09:32:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Kalkınma Bakanı Matias Kulfas, Laminados Industriales’in gemi levhası üretimine başlayacağını duyurdu.

Kulfas, ülkede üretimine 50 yıl önce ara verilen gemi levhasının gemi ve mavna üretiminde ithal ürünlerin yerine kullanılmak üzere yeniden üretileceğini belirtti.

10 yıldan uzun bir süre önce Arjantin’de kurulan ve İtalyan hissedarlar tarafından yönetilen Laminados Industriales, sanayi sektörleri beraberinde tarım, madencilik ve köprü ve limancılık sektörlerine yönelik çelik ürünleri üretiyor.

Yeni üretim hattında en fazla 31 milimetre kalınlığında gemi levhası üretildiği göz önünde bulundurulduğunda, 33 milimetre kalınlığında levha kullanılması gereken doğal gaz boru hattı inşasında yerel levha kullanımına ilişkin endişeler olduğu öğrenildi.