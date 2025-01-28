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ArcelorMittal Tubarão konvertör yenileme projesini tamamladı

Salı, 28 Ocak 2025 15:34:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Latin Amerika merkezli başlıca vasıflı çelik levha üreticisi ArcelorMittal Tubarão’nun Brezilya’daki en büyük üç konvertörden biri olan 2 No’lu konvertörün süspansiyon sistemi ve kirişlerini yenileme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Brezilya’nın Espírito Santo eyaletinde yer alan Tubarão birimi, yıllık 7,5 milyon mt sıcak haddelenmiş levha ve rulo üretim kapasitesi ile Brezilya’nın en büyük üçüncü yassı mamul üreticisi.

SMS Group konvertöre yeni süspansiyon sistemini kurarken ekipmanın güvenliğini ve kalitesini muhafaza etmek adına parçaları kriyojenik yöntemlerle dondurmak gibi detaylı mühendislik gerektiren çözümler geliştirdi.


Etiketler: Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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