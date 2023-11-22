ArcelorMittal, Schneider Electric’e geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir çelik tedarik edecek

Çarşamba, 22 Kasım 2023 13:55:13 (GMT+3) | Brescia

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Fransız enerji ve otomasyon şirketi Schneider Electric’e elektrik panolarında kullanılmak üzere geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir şekilde üretilen XCarb® çeliği tedarik edeceğini açıkladı.

XCarb® çeliği ArcelorMittal’in İspanya’da bulunan Sestao tesisindeki tamamen yenilenebilir enerjiyle faaliyet gösteren elektrik ark ocağında çok yüksek oranlarda geri dönüştürülmüş çelik kullanılarak üretiliyor. Söz konusu ürün diğer çelik türlerine kıyasla karbon emisyonunu neredeyse %70 oranında azaltabiliyor.

Schneider Electric söz konusu ürünü endüstriyel otomasyon, enerji dağıtımı ve elektronik uygulama sektörlerindeki büyük elektrik panolarının üretiminde kullanacak.

Söz konusu iş birliği Schneider Electric’in karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %25 oranında azaltma hedefine ulaşmasında rol oynayacak. Ayrıca ArcelorMittal Europe da 2030 yılına kadar karbon salımını %35 oranında azaltmayı hedefliyor.