ArcelorMittal Poland yüksek fırını için gaz temizleme sistemi sipariş etti

Salı, 09 Kasım 2021 15:04:13 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland’ın Dąbrowa Górnicza tesisindeki 2 No’lu yüksek fırın için gaz temizleme sistemi tedarik edeceğini açıkladı.

Gaz temizleme sistemi, bakım gereksinimlerini ve enerji tüketimini azaltacak, kuru toz geri dönüşümünü artıracak ve sahanın çevresel ayak izini iyileştirecek. Sahadaki çalışmaların 2022 yılında başlaması planlanıyor.

ArcelorMittal Poland’ın ürün yelpazesi, inşaat, nakliye ve madencilik sektörlerinde kullanılmak üzere profil, ray, bağlantı parçaları ile otomotiv ve ev aletleri sektörlerinde kullanılmak üzere yassı mamuller içeriyor.