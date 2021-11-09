﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Poland yüksek fırını için gaz temizleme sistemi sipariş etti

Salı, 09 Kasım 2021 15:04:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland’ın Dąbrowa Górnicza tesisindeki 2 No’lu yüksek fırın için gaz temizleme sistemi tedarik edeceğini açıkladı.

Gaz temizleme sistemi, bakım gereksinimlerini ve enerji tüketimini azaltacak, kuru toz geri dönüşümünü artıracak ve sahanın çevresel ayak izini iyileştirecek. Sahadaki çalışmaların 2022 yılında başlaması planlanıyor.

ArcelorMittal Poland’ın ürün yelpazesi, inşaat, nakliye ve madencilik sektörlerinde kullanılmak üzere profil, ray, bağlantı parçaları ile otomotiv ve ev aletleri sektörlerinde kullanılmak üzere yassı mamuller içeriyor.


Etiketler: ArcelorMittal  Avrupa Birliği  Polonya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09 Kas

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %52,9 arttı
05 Kas

Outokumpu’nun satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde %28,2 arttı
04 Kas

ArcelorMittal Kanada’da bulunan Port-Cartier pelet tesisine yatırım yapacak
25 Eki

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %16,1 arttı
21 Eki

AB Çin’den ithal grafit elektrota geçici antidamping vergisi getirdi