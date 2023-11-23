ArcelorMittal Poland düşük talep nedeniyle Kraków’daki kok tesisini askıya alacak

Perşembe, 23 Kasım 2023 09:59:25 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland kok üretimini zorlu ekonomik koşullara göre ayarlamaya karar verdiğini açıkladı. Şirket düşük talep ve koklaşabilir taş kömürü ile kok fiyatları arasındaki fark nedeniyle Kraków’da bulunan kok tesisini askıya alacak.

ArcelorMittal Poland’ın CEO’su Wojciech Koszuta, “Kok piyasasındaki mevcut koşullar üretim kapasitemizi tam olarak kullanmamıza izin vermiyor. Kok talebi önemli ölçüde düşerken koklaşabilir taş sektöründe benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Koklaşabilir taş kömürünün fiyatı kok fiyatı etrafında dalgalanıyor, bu da üretimi kârsız hale getiriyor. Bu yılın sonuna kadar tüm kok tesisi çalışanlarının tesisi güvenli bir şekilde kapanışa hazırlamak için çalışmalarını sürdürecek,” dedi.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket zorlu piyasa koşulları nedeniyle Sosnowiec tesisindeki filmaşin hattını 26 Kasım’da yeniden devreye almak üzere 18 Kasım tarihinde askıya almıştı.