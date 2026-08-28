ArcelorMittal Nippon Steel Limited yük taşımacılığında kullanmak üzere Paradip limanı için 30 yıllık imtiyaz aldı

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde Paradip limanını işleten Paradip Port Authority (PPA), ArcelorMittal Nippon Steel Limited'ın (AMNS) özel amaçlı iştiraki AMNS Paradip Logistics Private Limited'a (APLPL), kuru dökme yüklerin şirketin kendi ihtiyaçları doğrultusunda elleçlenmesi için CQ-III rıhtımının mekanize edilmesini kapsayan 30 yıllık imtiyaz verdi.
Açıklamaya göre söz konusu imtiyaz, yük taşımacılığının kesintisiz gerçekleştirilmesini sağlayacak, AMNS'nin operasyonel verimliliğini artıracak ve şirketin çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarını destekleyecek.
İmtiyaz kapsamında APLPL, AMNS'nin pelet tesisi kompleksinden Paradip limanındaki rıhtıma doğrudan bağlanacak tam mekanize konveyör sistemi aracılığıyla demir cevheri pelet sevkiyatlarını gerçekleştirebilecek.
Şirket, AM/NS India'nın demir cevheri peletlerini Paradip'ten Hazira'ya kıyı taşımacılığı yoluyla sevk etmesinin halihazırda kullanılan çevresel açıdan sürdürülebilir bir taşıma yöntemi olduğunu belirtti.
CQ-III rıhtımının AMNS'nin kendi yükleri için kullanılması şirketin uzun vadeli büyümesini desteklemenin yanı sıra güçlü ve çevre dostu tedarik zincirinin önemli bir parçasını oluşturacak.