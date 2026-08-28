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ArcelorMittal Nippon Steel Limited yük taşımacılığında kullanmak üzere Paradip limanı için 30 yıllık imtiyaz aldı

Cuma, 28 Ağustos 2026 09:34:13 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde Paradip limanını işleten Paradip Port Authority (PPA), ArcelorMittal Nippon Steel Limited'ın (AMNS) özel amaçlı iştiraki AMNS Paradip Logistics Private Limited'a (APLPL), kuru dökme yüklerin şirketin kendi ihtiyaçları doğrultusunda elleçlenmesi için CQ-III rıhtımının mekanize edilmesini kapsayan 30 yıllık imtiyaz verdi.

Açıklamaya göre söz konusu imtiyaz, yük taşımacılığının kesintisiz gerçekleştirilmesini sağlayacak, AMNS'nin operasyonel verimliliğini artıracak ve şirketin çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarını destekleyecek.

İmtiyaz kapsamında APLPL, AMNS'nin pelet tesisi kompleksinden Paradip limanındaki rıhtıma doğrudan bağlanacak tam mekanize konveyör sistemi aracılığıyla demir cevheri pelet sevkiyatlarını gerçekleştirebilecek.

Şirket, AM/NS India'nın demir cevheri peletlerini Paradip'ten Hazira'ya kıyı taşımacılığı yoluyla sevk etmesinin halihazırda kullanılan çevresel açıdan sürdürülebilir bir taşıma yöntemi olduğunu belirtti.

CQ-III rıhtımının AMNS'nin kendi yükleri için kullanılması şirketin uzun vadeli büyümesini desteklemenin yanı sıra güçlü ve çevre dostu tedarik zincirinin önemli bir parçasını oluşturacak.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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