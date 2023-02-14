ArcelorMittal’in Meksika’daki madencilik projesine yapacağı 150 milyon $’lık yatırım ertelendi

Salı, 14 Şubat 2023 10:17:43 (GMT+3) | San Diego

ArcelorMittal’in Meksika’nın Michoacán eyaletinde yer alan Las Truchas madencilik tesisine yapacağı 150 milyon $’lık yatırım makinelerin teslimatının gecikmesi ve bürokratik engeller sebebiyle ertelendi. Pelet üretim kapasitesinin yaklaşık %80 artırılmasının hedeflendiği tesisteki çalışmalar bir yıldan fazladır erteleniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket 2021 yılında kapasitesini yıllık 1,3 milyon mt’dan yıllık 2,3 milyon mt seviyesine çıkarmak amacıyla 150 milyon $ yatırım yapacağını ve tesisin bu yılın ikinci yarısında devreye alınmasını öngördüğünü açıklamıştı.

Ancak projenin başlangıç tarihinin ekipman teslimatlarının ve inşaat çalışmalarının yavaş seyri beraberinde gerekli inşaat izinlerinin alınmasında yaşanan gecikmeler sebebiyle önümüzdeki yılın ikinci yarısına ertelendiği ifade edildi.

ArcelorMittal aynı zamanda Brezilya’nın Serra Azul kentinde yer alan tesisindeki doğrudan indirgenmiş demir kapasitesini 4,5 milyon mt’a çıkarmak amacıyla yapacağı 350 milyon $’lık yatırımın da ertelendiğini ve projenin önümüzdeki yılın ikinci yarısında devreye alınacağını bildirdi.