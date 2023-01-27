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ArcelorMittal Kryvyi Rih en eski sinterleme hattını kapattı

Cuma, 27 Ocak 2023 10:34:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukraynalı bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih, daha önce 1 No’lu yüksek fırınına günde 8.000 ton sinter tedarik eden en eski sinterleme hattını savaş sırasında üretimde kaydedilen düşüş nedeniyle ve çevresel ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda kapattığını açıkladı. Şirket artık dört yerine üç sinterleme hattıyla faaliyet gösterecek.

Söz konusu sinterleme hattının kapatılmasıyla yıllık karbon emisyonu 29.400 ton azalacak, bu da ArcelorMittal Kryvyi Rih’in toplam emisyonunun %13’üne karşılık geliyor.

Öte yandan şirketin sinterleme tesisi yenileme yatırım programı kapsamında 2 No’lu sinterleme hattı 180 milyon $’ın üzerinde yatırımla yeniden inşa edildi.


Etiketler: Ukrayna BDT Üretim ArcelorMittal Kryvyi Rih 

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